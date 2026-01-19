Širom Srbije održano plivanje za Časni krst: Učestvovao veliki broj građana FOTO

Širom Srbije danas, na Bogojavljenje, održano je tradicionalno plivanje za Časni krst.

U Čačku je plivanje za Časni krst organizovano na reci Zapadna Morava, a od gotovo 200 učesnika prvi je do krsta doplivao Lazar Filipović. Pored građana Čačka, u ovogodišnjem plivanju učestvovali su i pripadnici 98. vazduhoplovne brigade sa aerodroma "Morava" u Lađevcima. Plivanje za Časni krst održano je i na otvorenom bazenu Sportskog centra "Čair" u Nišu, gde je do Časnog krsta prvi doplivao dvadesetčetvorogodišnji Andrija Petković. On je za Časni krst plivao i