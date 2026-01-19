MOL i Gaspromnjeft dogovorili prodaju NIS-a, uključen i ADNOC

BBC News pre 2 sata

Ruska kompanija Gaspromnjeft postigla je preliminarni sporazum sa mađarskim MOL-om o prodaji većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), izjavila je Dubravka Đedović Handanović, ministarka energetike.

„MOL i Gaspromnjeft su dogovorili osnovne odredbe kupoprodajnog ugovora, to je bio zahtev američke administracije i kao takav će biti upućen (OFAK-u) na odlučivanje", rekla je Đedović Handanović za Radio-televiziju Srbije.

Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (OFAK), koja je uvela sankcije protiv NIS-a zbog ruskog vlasništva, mora da odobri sporazum, dodala je.

Potpisana je kupovina 56,15 odsto udela Gaspromnjefta u NIS-u, saopštio je MOL.

Zaključenje transakcije, između ostalog, zahteva odobrenje OFAK-a, kao i „druga vladina i državna odobrenja u Srbiji", a ugovor u kupoprodaji bi trebalo da bude potpisan najkasnije do 31. marta 2026. godine.

Sporazum će omogućiti „dugoročan i stabilan rad Rafinerije nafte Pančevo", kao i „neprekidno snabdevanje energetskih tržišta u regionu", ističu iz MOL-a.

U toku su i pregovori sa Nacionalnom naftnom kompanijom Abu Dabija (ADNOC), iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), o njenom ulasku u NIS-a kao manjinskog akcionara, dodali su iz mađarske kompanije.

Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova Mađarske, potvrdio je da prošle nedelje da Vlada te zemlje uskoro očekuje dogovor dve kompanije.

OFAK je krajem 2025. godine produžio operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije do 23. januara.

NIS je početkom 2026. počeo da nabavlja i prerađuje naftu, a Rafinerija nafte Pančevo, koja je prethodno obustavila rad zbog nedostatka sirove nafte usled američkih sankcija - vraća se u rad.

Vlada Hrvatske je tada na društvenoj mreži Iks saopštila da je OFAK izdao i licencu hrvatskom naftovodnom operateru JANAF za nastavak transporta nafte NIS-u do 23. januara 2026.

Naftna industrija Srbije je arterija celokupnog privrednog života zemlje, a njeno funkcionisanje ugroženo je zbog američkih sankcija koje su od oktobra 2025. godine na snazi, posle osam odlaganja.

Gasprom i Gaspromnjeft poseduju po 11,3 i 44,9 odsto deonica NIS-a.

Vlada Srbije ima udeo od 29,9 odsto.

„Srbija je uspela u tim pregovorima da poboljša svoju poziciju u odnosu na 2008. godinu (...), a to je da naše vlasništvo povećamo u budućnosti u Naftnoj industriji Srbije za pet odsto i dođemo do broja akcija koji će nam omogućiti veća prava odlučivanja u Skupštini akcionara, a pre svega da zaštitimo interese naših građana", rekla je Đedović Handanović.

Krajnji rok za okončanje pregovora o prodaji NIS-a je 24. mart, tvrdi ona.

MOL u brojkama i šta s tim ima Srbija

MOL je prisutan u Srbiji od 2005, a do danas u zemlji ima 72 benzinske stanice.

Mađarska je u novembru obezbedila jednogodišnje odlaganje američkih sankcija na uvoz ruske nafte, što bi moglo da bude značajno i za sudbinu NIS-a.

Planovi MOL-a za pančevačku rafineriju zavisiće od toga, ali i od kapaciteta JANAF-a da u budućnosti podmiri potrebe rafinerija u Slovačkoj, Mađarskoj i Srbiji.

Kompanija MOL je osnovana 1957. godine kao nacionalno preduzeće za naftu i gas sa sedištem u Budimpešti, a od 1. oktobra 1991. posluje pod današnjim imenom.

Njena današnja tržišnja vrednost je gotovo osam milijardi dolara, posluje u više od 30 zemalja i zapošljava više od 25.000 ljudi, navodi se na sajtu kompanije.

Na Balkanu je prisutna u Rumuniji, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj.

Pored zemalja centralne i istočne Evrope, MOL posluje i u Egiptu, Iraku, Kazahstanu, Azerbejdžanu i Pakistanu.

U vlasništvu ima tri rafinerije nafte, oko 2.400 benzinskih pumpi i dva postrojenja za preradu petrohemijskih supstanci.

Glavna rafinerija nafte je u Sazhalombati nedaleko od Budimpešte, dok su preostale dve u okolini Bratislave u Slovačkoj, i Rijeke u Hrvatskoj.

