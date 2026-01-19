Promašen penal u nadoknadi, bes i haos: Senegal prvak Afrike

BBC News pre 1 sat

Getty Images Senegal je osvojio drugu titulu na Afričkom kupu nacija, posle trijumfa 2021.

Senegal je drugi put u istoriji osvojio Kup afričkih nacija, pobedom nad Marokom, ali je finale obilovalo incidentima i haosom.

Posle video asistencije, sudija Žan Žak Ndala dosudio je penal za domaćina, Maroko, u 90+8. minutu, a fudbaleri Senegala su odbili da nastave da igraju.

Besan zbog odluke sudije, selektor Senegala Pape Tijav naredio je igračima da napuste teren.

Bivši napadač Liverpula Sadio Mane ostao je na terenu i pokušao da ubedi saigrače iz Senegala da završe utakmicu.

Posle 17 minuta, igrači Senegala su se vratili na teren.

Napadač Real Madrida Dijaz pokušao je da sa 'bele tačke' prevari golmana Senegala udarcem poznatim kao 'Panenka', ali ga je Eduar Mendi pročitao.

Odmah potom, sudija je svirao kraj meča i ušlo se u produžetke.

Vezni igrač Viljareala Pape Geje je potom postigao pobedonosni gol u četvrtom minutu nadoknade i tako je Senegal osvojio krunu.

Na konferenciji za novinare posle utakmice, selektor Maroka Valid Regragi rekao je da su postupci Senegala „sramotni“ i da „ne odaju počast Africi“.

Đani Infantino, predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), oštro je osudio „ružne scene“ u objavi na Instagramu.

Nakon što je čestitao Senegalu na trijumfu i pohvalio Maroko kao „izuzetnog domaćina“ turnira, ostatak Infantinove objave na Instagramu obilovao je oštrim rečima zbog scena u finalu.

„Neprihvatljivo je napustiti teren na ovaj način, a podjednako, nasilje se ne može tolerisati u našem sportu, to jednostavno nije ispravno“, napisao je Infantino.

„Odluke koje donose sudije moraju uvek da se poštuju jer sve suprotno dovodi u opasnost samu suštinu fudbala“, poručio je predsednik FIFA.

Getty Images Navijači Senegala sukobili su se sa obezbeđenjem nakon što je sudija dosudio penal za Maroko

Haos je nastavljen i posle meča.

Konferencija za novinare selektora Senegala Tijava je otkazana zbog velike buke u pres sali.

U potonjem intervjuu za BeIN Sport, prihvatio je da nije trebalo da naredi njegovom timu da napusti teren.

„Nisam želeo da pređem preko takve odluke sudije, ali kada sam razmislio, rekao sam igračima da se vrate na teren, reagovao sam u žaru trenutka.

„Nije trebalo da izađemo sa terena, ali jesmo, i zato se sada izvinjavam", rekao je 44-godišnji senegalski selektor.

I pre penala, Tijav je pobesneo na sudiju Ndalu jer je poništio gol napadaču Kristal palasa Ismaili Sari, koji je šutirao iz neposredne blizine.

Njegov udarac je poništen zbog prethodnog faula Abdulaja Seka nad Ašrafom Hakimijem.

Odluka o penalu duboko u sudijskoj nadoknadi, samo je dodatno razbesnela klupu Senagala.

Nekoliko igrača Senegala je poslušalo Tijaov zahtev da napuste teren, dok su neki od senegalskih navijača bacali predmete i pokušavali da uđu na teren.

Jedan od senegalskih fudbalera koji se protivio odluci da napuste teren bio je Mane.

„Fudbal je nešto posebno, ovu utakmicu je gledao ceo svet, tako da moramo da pružimo dobru sliku fudbalu.

„Bilo bi suludo da nismo završili utakmicu. Zbog čega? Zato što je sudija dosudio penal, a mi smo mogli da izgubimo?

Mislim da bi to bila najgora stvar, posebno za afrički fudbalu. Radije bih izgubio nego da se ovako nešto desi našem fudbalu", rekao je Mane.

Dijaz je bio razočaran jer je Maroko propustio priliku da osvoji prvu titulu od 1976. godine.

JALAL MORCHIDI/EPA/Shutterstock Brahim Dijaz se sprema da izvede penal protiv Senegala u finalu Afričkog kupa nacija

JALAL MORCHIDI/EPA/Shutterstock

Bivši golman Čelsija Mendi, koji sada igra za Al-Ahli u saudijskoj ligi, rekao je da je „ponosan“ što se ekipa Senegala, po Maneovom naređenju, vratio na teren i osvojio drugu titulu na afričkom kupu nacija.

„Šta smo rekli jedan drugom? To ostaje između nas“, rekao je Mendi.

„Vratili smo se i to je sve što je važno. Treba da budemo ponosni.“

Geje, koji je postigao pobedonosni gol za Senegal, rekao je da su on i njegovi sagrači osećali nepravdu zbog penala.

„Neposredno pre penala trebalo je da nam bude proznat gol, ali sudija u tom slučaju nije koristio video asistenciju (VAR).

„Sadio [Mane] nam je rekao da se vratimo na teren i mi se se 'skupili', mobilisali.

„Eduar [Mendi] je potom odbranio penal, ostali smo koncetrisani, postigli gol i pobedili.“

