Tramp povezao nedobijanje Nobelove nagrade za mir sa Grenlandom

Donald Tramp, američki predsednik, često je govorio da želi Nobelovu nagradu za mir.

Pošto mu nije dodeljena, saopštio je da više nije u obavezi da razmišlja o miru i ponovio da želi kontrolu nad Grenlandom.

„S obzirom na to da je vaša zemlja (Norveška) odlučila da mi ne dodeli Nobelovu nagradu za mir, iako sam zaustavio osam ratova, više ne osećam obavezu da razmišljam isključivo o mir, iako će on biti dominantan, ali sada mogu da razmišljam o tome šta je dobro i ispravno za SAD“, poručio je Tramp norveškom premijeru.

„Svet nije bezbedan ukoliko nemamo potpunu i totalnu kontrolu nad Grenlandom“, dodao je.

CBS Njus, BBC-jev američki partner, potvrio je sadržaj poruke.

Norveški premijer Jonas Gar Stere potvrdio je da je primio Trampovu poruku.

Zajedno sa Alekandrom Stubom, finskim predsednikom, pisao je američkom predsedniku i usprotivio se predloženom povećanju carina zbog spora oko Grenlanda.

Ukazao je na potrebu za smirivanjem tenzija i predložio telefonski poziv svih strana koje su uključene u pitanje Grenlanda.

Podsetio je i da Nobelovu nagradu mira dodeljuje nezavisni odbor, a ne Vlada Norveške.

Tramp insistira na tome da Amerika treba da preuzme Grenland jer je, kako tvrdi, ključan za njenu bezbednost, a nije isključio mogućnost zauzimanja silom, što su mnogi kritikovali.

Grenland je retko naseljena, ali teritorija bogata prirodnim dobrima.

Njegova lokacija između Severne Amerike i Arktika čini ga povoljnim za sisteme ranog upozoravanja u slučaju raketnih napada i za praćenje brodova u regionu.

Američki predsednik je sredinom januara zapretio da će uvesti carine od 10 odsto za osam američkih saveznika, ako se suprotstave predloženom preuzimanju Grenlanda, autonomne danske teritorije.

Zapretio je i da će tarife povećati na 25 odsto do juna.

Nove carine biće uvedene Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji, Norveškoj, Švedskoj i Velikoj Britaniji, zemljama članicama NATO-a.

U objavi na njegovoj platformi Istina ( Truth Social ), Tramp je poručio da Danska „ne ume da zaštiti Grenland od Rusije i Kine", pa zašto uopšte imaju „pravo vlasništva“, zapitao je.

„Nema pisanih tragova, samo je rečeno da je pre stotinak godina tamo pristigao jedan brod, ali i smo mi imali brodove koji su tamo pristizali."

„Učinio sam za NATO više nego bilo ko drugi od njegovog osnivanja i sada bi savez trebalo da učini nešto i za SAD“, poručio je Tramp.

Svaka odluka o budućem statusu Grenlanda „pripada samo narodu ostrva i Kraljevini Danskoj“, poručio je Kir Starmer, britanski premijer 19. januara, a uvođenje carina saveznicima nazvao je „pogrešnom“.

Danska i grenlandska vlada, zajedno sa NATO saveznicima povećale su vojno prisustvo na Arktiku i u Severnom Atlantiku.

Nekoliko zemalja NATO-a rasporedilo je i mali broj vojnika na Grenland radi učešća u zajedničkim vežbama sa Danskom.

Troels Lund Poulsen, danski ministar odbrane i Vivijan Mocfeldt, grenlandska ministarka spoljnih poslova trebalo bi da se sastanu 19. januara sa Markom Ruteom, generalnim sekretarom NATO-a.

Tramp tvrdi da je od početka drugog mandata (januar 2025.) okončao osam ratova.

Nobelova nagrada za mir dodeljena je Mariji Korini Mačado, venecuelanskoj opozicionoj političarki.

Mačado, koja je hvalila Trampa, 16. januara mu je predala njenu Nobelovu nagradu za mir tokom sastanka u Beloj kući i rekla da je to priznanje posvećenosti američkog predsednika slobodi njene zemlje.

Nagrada ne može „čak ni simbolično da se prenese na drugu osobu", saopštili su iz Nobelovog komiteta.

Američke snage su 3. januara zarobile Nikolasa Madura, venecuelanskog predsednika, kojeg optužuju ga za trgovinu drogom i oružjem.

Tramp nije podržao Mačado kao buduću liderku zemlje, već Madurovu potpredsednicu Delsi Rodrigez.

(BBC News, 01.19.2026)