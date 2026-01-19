Grupa profesora blokirala Dekanat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Nekoliko desetina profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu blokiralo je jutros Dekanat te visokoškolske ustanove jer Jelena Kleut nije izabrana za redovnu profesorku.

Oni su na vrata Dekanata postavili poruke u kojima piše "Ko je sledeći?", "Kako ste glasali?" i "Izdali ste decu" sa iscrtanom krvavom šakom.

Prethodno su članovi kolektiva novosadskog Filozofskog fakulteta uputili zahtev poslovodstvu da zaštiti zaposlene i instituciju, te da "uzme u obzir ozbiljnost situacije i njenih posledica po ceo univerzitet".

U zahtevu koji je potpisalo 116 zaposlenih, zatraženo je od poslovodstva da "javno i formalno stane u odbranu svoje institucije preduzimanjem svih raspoloživih pravnih koraka u cilju zaštite koleginice Jelene Kleut, kojoj je protivzakonito oduzeto pravo na dalji rad na Filozofskom fakultetu".

Ocenili su da je tajno glasanje kojim je doneta odluka u slučaju profesorke Kleutr, "organizovano da bi se od pravnih posledica zaštitili oni koji su svojim glasom protiv nje prekršili propisane akademske procedure i zakon, zanemarivši prethodne pozitivne odluke Izbornog veća Filozofskog fakulteta i Stručnog veća za humanističke nauke".

"Kako to otvara put daljim zloupotrebama kada ovaj opasan presedan postane pravilo i recept za obračunavanje sa neistomišljenicima, pozivamo poslovodstvo Filozofskog fakulteta da postupi odgovorno i profesionalno, te da insistira na poštovanju kompetentnih odluka komisije koja je napisala pozitivan izveštaj, te Izbornog veća Filozofskog fakulteta i Stručnog veća za humanističke nauke, koja su taj izveštaj podržala", zatražili su potpisnici.

Upozorili su da odluka proširenog sastava Senata od 15. januara "ugrožava mogućnost autonomnog odlučivanja fakulteta i omalovažava stručnost fakultetskih i univerzitetskih tela".