Davos 2026: „Duh dijaloga“ na tankom ledu

Biznis i finansije
Davos 2026: „Duh dijaloga“ na tankom ledu

2 Ono što je 1971. godine Klaus Švab započeo kao skroman ekonomski skup tokom više od pola veka izraslo je u najuticajniju globalnu platformu za susret političara i krupnog kapitala.

Sutra u švajcarskim Alpima počinje 56. godišnje okupljanje Svetskog ekonomskog foruma ali zvanična tema ovogodišnjeg skupa u Davosu – „Duh dijaloga“ – deluje gotovo sarkastično u trenutku kada se svet suočava sa najjačom polarizacijom u poslednjim decenijama. Trampov povratak na „uživo iz davosa“ Centralna figura ovogodišnjeg foruma nesumnjivo je Donald Tramp, koji u Davos stiže sa najvećom američkom delegacijom u istoriji. Kako ocenjuje britanski Gardijan, Tramp
