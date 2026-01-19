Prve isporuke derivata iz rafinerije u Pančevu 27. januara

Počele aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje

U Rafineriji nafte Pančevo započete su startne aktivnosti koje će omogućiti ponovno uspostavljanje komercijalnog rada proizvodnih postrojenja, a prva isporuka naftnih derivata iz rafinerije očekuje se 27. januara, saopštila je danas Naftna industrija Srbije (NIS) koja je vlasnik te rafinerije. Startne aktivnosti odvijaju se prema utvrđenom rasporedu, u skladu sa internim procedurama kompanije i uz poštovanje najviših ekoloških standarda i pravila bezbednosti i