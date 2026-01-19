(Foto, video) Veliki požar na Altini! Zapalio se stan, ulica puna vatrogasaca: Šestoro ljudi prevezeno na VMA!

Blic pre 3 sata
(Foto, video) Veliki požar na Altini! Zapalio se stan, ulica puna vatrogasaca: Šestoro ljudi prevezeno na VMA!
Ulica je puna vatrogasnih vozila i policije Kako "Blic" saznaje, šestoro osoba je prevezeno na VMA U stanu na adresi Slobodana Đurića 12 (prvi sprat) na Altini izbio je veliki požar. Kako "Blic" saznaje, šestoro osoba je prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju zbog trovanja ugljen-monoksidom. Na terenu je veliki broj vatrogasaca i policije, a ulica je trenutno zatvorena za saobraćaj. Apel vozačima da izbegavaju ovaj deo Altine dok traje intervencija.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Šest osoba prevezeno na VMA zbog požara na Altini

Šest osoba prevezeno na VMA zbog požara na Altini

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VMApožar

Beograd, najnovije vesti »

Sutra je Bogojavljenska litija, dolazi do pojedinih izmena u GSP: Evo na kojim gradskim linijama će biti izvršene promene u…

Sutra je Bogojavljenska litija, dolazi do pojedinih izmena u GSP: Evo na kojim gradskim linijama će biti izvršene promene u kretanju

Kurir pre 1 sat
Šest osoba prevezeno na VMA zbog požara na Altini

Šest osoba prevezeno na VMA zbog požara na Altini

Danas pre 2 sata
(Foto, video) Veliki požar na Altini! Zapalio se stan, ulica puna vatrogasaca: Šestoro ljudi prevezeno na VMA!

(Foto, video) Veliki požar na Altini! Zapalio se stan, ulica puna vatrogasaca: Šestoro ljudi prevezeno na VMA!

Blic pre 3 sata
"Trči i viče 'Žena se porađa'!" Drama na Krstovdan ispred KBC "Bežanijska kosa": "Vidim ženu u autu, krv i bebu među njenim…

"Trči i viče 'Žena se porađa'!" Drama na Krstovdan ispred KBC "Bežanijska kosa": "Vidim ženu u autu, krv i bebu među njenim nogama"

Blic pre 6 sati
Zemljotres u Tihom okeanu kod Čilea: Nema izveštaja o povređenima i šteti, upozorenje na cunami nije izdato

Zemljotres u Tihom okeanu kod Čilea: Nema izveštaja o povređenima i šteti, upozorenje na cunami nije izdato

Euronews pre 7 sati