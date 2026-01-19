(Foto, video) Veliki požar na Altini! Zapalio se stan, ulica puna vatrogasaca: Šestoro ljudi prevezeno na VMA!

Ulica je puna vatrogasnih vozila i policije Kako "Blic" saznaje, šestoro osoba je prevezeno na VMA U stanu na adresi Slobodana Đurića 12 (prvi sprat) na Altini izbio je veliki požar. Kako "Blic" saznaje, šestoro osoba je prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju zbog trovanja ugljen-monoksidom. Na terenu je veliki broj vatrogasaca i policije, a ulica je trenutno zatvorena za saobraćaj. Apel vozačima da izbegavaju ovaj deo Altine dok traje intervencija.