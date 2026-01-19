Nikola prodaje vikendicu na obali jezera! Ima igralište i sportski teren, sve za 31.000 evra: Cena nije fiksana, moguć i dogovor (foto)

Na Fejsbuku je osvanuo oglas da je na prodaju plac površine 5 ari sa montažnom vikendicom od 28 metara kvadratnih, postavljenom na behaton podlogu, smeštenom na atraktivnoj lokaciji kod Gružanskog jezera. Oglašivač Nikola kaže da su svi papiri uredni, navodi 1/1, a cena iznosi 31.000 evra, uz mogućnost dogovora ili zamene.

Vikendica je idealna za odmor, ribolov i porodična druženja. Nalazi se u mirnom okruženju sa čistim vazduhom i prelepim pogledom na jezero, što je čini savršenim mestom za bekstvo od svakodnevnice. Montažna vikendica je praktično nova, uredno održavana i odmah useljiva. Plac je njiva treće klase, lepo uređen i ograđen, sa odličnim pristupom jezeru, prvi plac do vode. Objekat uključuje ogradu, dva spojena montažna kontejnera, terasu i ogradu, behaton podlogu za