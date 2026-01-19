Od bajke do razočarenja: Amerikanci podeljeni povodom rezultata prve godine Trampovog drugog mandata, evo šta najviše brine građane

Blic pre 1 sat
Od bajke do razočarenja: Amerikanci podeljeni povodom rezultata prve godine Trampovog drugog mandata, evo šta najviše brine…

Istraživanje ukazuje na opadajuću podršku Trampu među mladima i nezavisnim glasačima.

Većina ispitanih građana i dalje preporučuje nezavisnost centralne banke od uticaja administracije. Godinu dana od početka drugog mandata, većina republikanaca smatra da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uradio više nego što su očekivali, dok stanovnici SAD uključujući i deo Trampovih pristalica, ocenjuju da nije učinjeno dovoljno kako bi se obuzdao rast cena, pokazuju rezultati ankete koje je sproveo CBS Njuz. To raspoloženje, koje se
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp dobio podršku republikanaca, cene i dalje glavni problem

Tramp dobio podršku republikanaca, cene i dalje glavni problem

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Makron razgovarao sa Al-Šarom o prodoru na kurdsku teritoriju: Zahteva trajni prekid vatre u Siriji

Makron razgovarao sa Al-Šarom o prodoru na kurdsku teritoriju: Zahteva trajni prekid vatre u Siriji

Kurir pre 1 minut
Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu, učestvuje i predsednik Vučić

Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu, učestvuje i predsednik Vučić

Telegraf pre 11 minuta
Košta: U narednih nekoliko dana biće vanredna sednica Evropskog saveta zbog tenzija oko Grenlanda

Košta: U narednih nekoliko dana biće vanredna sednica Evropskog saveta zbog tenzija oko Grenlanda

Danas pre 1 sat
(Foto, video) Više od 20 mrtvih u stravičnoj nesreći u Španiji! Vozovi se sudarili, na desetine ljudi povređeno

(Foto, video) Više od 20 mrtvih u stravičnoj nesreći u Španiji! Vozovi se sudarili, na desetine ljudi povređeno

Blic pre 1 sat
Probudila se, pa zatekla pitona u krevetu: Horor u Australiji, pomazila zmiju misleći da je pas

Probudila se, pa zatekla pitona u krevetu: Horor u Australiji, pomazila zmiju misleći da je pas

Kurir pre 1 sat