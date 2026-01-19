Vučić stigao u Davos, učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu: Poslovna elita u "Duhu dijaloga", evo ko sve stiže

Blic pre 1 sat
Vučić stigao u Davos, učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu: Poslovna elita u "Duhu dijaloga", evo ko sve stiže

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Davos, gde će učestvovati na 56. godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma (WEF) i prisustvovati nizu skupova i diskusija svetskih lidera.

Programom foruma, koji se održava pod sloganom "Duh dijaloga", predviđeno je obraćanje predsednika na sesiji Oblikovanje ekonomskog identiteta Evroazije, kao i učešće na okruglom stolu koji okuplja svetske ekonomske lidere na temu Nova evropska geopolitička strategija. Tokom boravka u švajcarskom gradu Davosu, Vučić će imati mnogobrojne bilateralne susrete sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih
