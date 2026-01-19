MOL i Gaspromnjeft dogovorili prodaju NIS-a, uključen i ADNOC

Danas pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
MOL i Gaspromnjeft dogovorili prodaju NIS-a, uključen i ADNOC
Ruska kompanija Gaspromnjeft postigla je preliminarni sporazum sa mađarskim MOL-om o prodaji većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), izjavila je Dubravka Đedović Handanović, ministarka energetike. „MOL i Gaspromnjeft su dogovorili osnovne odredbe kupoprodajnog ugovora, to je bio zahtev američke administracije i kao takav će biti upućen (OFAK-u) na odlučivanje“, rekla je Đedović Handanović za Radio-televiziju Srbije. Kancelarija za kontrolu strane
