MOL i Gaspromnjeft dogovorili prodaju NIS-a, uključen i ADNOC

Ruska kompanija Gaspromnjeft postigla je preliminarni sporazum sa mađarskim MOL-om o prodaji većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), izjavila je Dubravka Đedović Handanović, ministarka energetike. „MOL i Gaspromnjeft su dogovorili osnovne odredbe kupoprodajnog ugovora, to je bio zahtev američke administracije i kao takav će biti upućen (OFAK-u) na odlučivanje“, rekla je Đedović Handanović za Radio-televiziju Srbije. Kancelarija za kontrolu strane