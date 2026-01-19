„Potop“ Denvera kod kuće: Nagetsi su bili favoriti, ali nisu mogli do petog trijumfa u nizu

Danas pre 3 sata  |  M. L.
Košarkaši Šarlot Hornetsa savladali su Denver Nagetse gostima rezultatom 110:87 i stigli do 16. pobede u sezoni.

Za domaći tim i dalje ne igra najbolji igrač Nikola Jokić, koji bez njega sada imaju skor 5:4. Nagetsi su uprkos problemima koje imaju sa povredama bili favorit na ovom susretu, ali su odigrali jako loše i nisu imali šanse za petu pobedu u nizu. Brendon Miler je oredvodio Šarlot do pobede sa 23 poena, a 17 je ubacio Rajan Kalkbrener. Kol Knupel i Kolin Sekston su postigli po 14 poena, dok je Tiđane Salaun napravio dabl-dabl sa 13 poena i 11 skokova. Džamal Marej je
