Preminuo Miroslav Mika Aleksić, režiser i učitelj glume osumnjičen za zlostavljanje polaznica njegove škole

Danas pre 1 sat  |  Nova.rs
Miroslav Aleksić, režiser, scenarista i vlasnik čuvene škole glume „Stvar srca“, koji je optužen za seksulna zlostavljanja sedam polaznica te škole, preminuo je danas posle duge i teške bolesti, prenosi Nova.rs.

Aleksić je rođen 1952. godine u Beogradu, a kroz školu glume koju je vodio prošla su neka od najvećih imena sadašnje glumačke scene. U januaru 2021. prvi put je javno optužen da je seksualno zlostavljao polaznice škole, uključujući glumicu Milenu Radulović, koja je istupila sa optužbama da ju je silovao kada je imala 17 godina. Nakon nje, prijave su podnele i Iva Ilinčić i nekoliko drugih devojaka, a optužnice su obuhvatile više krivičnih dela silovanja i
