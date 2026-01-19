Tramp naložio timu da pripremi nekoliko opcija: Šta znači ponuditi Grenlandu prava po uzoru na Portoriko?

Donald Tramp svoju opsesiju Grenlandom podiže na globalni nivo – a ovogodišnji Svetski ekonomski forum u Davosu mogao bi postati najeksplozivnija stanica u njegovoj arktičkoj igri moći.

Prema rečima dva izvora upućena u to pitanje, koji su govorili za Kijev Post, američki predsednik naložio je svom timu da pripremi nekoliko opcija u vezi s Grenlandom koje bi bile predložene evropskim saveznicima u Davosu. Ovaj potez dolazi u trenutku kada EU razmatra uzvratne carine, sankcije, pa čak i svoju „nuklearnu” ekonomsku opciju protiv onoga što lideri vide kao Trampov prisilni pokušaj aneksije danske teritorije. „Ovo je najozbiljniji transatlantski raskol