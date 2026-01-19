Tramp „trese kaveze“, opstanak NATO na ozbiljnom ispitu: Da li je „razvod“ SAD i Evrope zbog Grenlanda neizbežan?

Evropski lideri ove nedelje suočavaju se sa eskalirajućom krizom dok američki predsednik Donald Tramp pojačava pretnje da zauzme ostrvo Grenland, samoupravnu dansku teritoriju.

Tramp je zapretio da će uvesti carine za osam evropskih zemalja kako bi ostvario svoj cilj, što je izazvalo intenzivne diskusije (i bes) širom kontinenta o tome kako bi Evropa trebalo da uzvrati u odbrani svoje teritorije, piše Politico. Podsetimo, u subotu uveče Tramp je objavio je da će uvesti carine od 10 procenata evropskim zemljama koje pokušaju da ga spreče da zauzme ogromno arktičko ostrvo. Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Nemačka, Ujedinjeno