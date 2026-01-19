Upozorenje za vozače: Poledica, magla i odroni pretnja širom Srbije, na ovim deonicama je najopasnije

Dnevnik pre 19 minuta
Upozorenje za vozače: Poledica, magla i odroni pretnja širom Srbije, na ovim deonicama je najopasnije

Vozačima se savetuje maksimalan oprez pri vožnji, jer, zbog niske temperature u jutarnjim i večernjim satima, postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima, navodi se u saopštenju Javnog preduzeća „Putevi Srbije“.

„Savetujemo da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu“, apeluje JP „Putevi Srbije“. Na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i na njima nema snega, dok na državnim putevima II i III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

AMSS: Oprez zbog moguće poledice, teretnjaci na granicama čekaju do pet sati

AMSS: Oprez zbog moguće poledice, teretnjaci na granicama čekaju do pet sati

Newsmax Balkans pre 19 minuta
AMSS upozorava vozače na poledicu, kamioni na izlaz na graničnom prelazu Batrovci čekaju pet sati

AMSS upozorava vozače na poledicu, kamioni na izlaz na graničnom prelazu Batrovci čekaju pet sati

N1 Info pre 28 minuta
Vreme danas: Hladno, sunčano i vetrovito

Vreme danas: Hladno, sunčano i vetrovito

Nedeljnik pre 28 minuta
Putevi Srbije: Neophodan oprez u vožnji zbog ledenih dana i magle

Putevi Srbije: Neophodan oprez u vožnji zbog ledenih dana i magle

Šabačke novosti pre 43 minuta
Zbog poledice i magle na putevima, vozačima se savetuje oprezna vožnja

Zbog poledice i magle na putevima, vozačima se savetuje oprezna vožnja

Euronews pre 53 minuta
Prava zima tek dolazi: Temperature idu i do -11, košava će duvati olujnom jačinom, narednih dana očekuju se padavine.

Prava zima tek dolazi: Temperature idu i do -11, košava će duvati olujnom jačinom, narednih dana očekuju se padavine.

Dnevnik pre 34 minuta
Vozači oprez - na putevima poledica i magla

Vozači oprez - na putevima poledica i magla

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Putevi SrbijeSneg

Regioni, najnovije vesti »

U podne plivanje za Časni krst, uz blagoslov šumadijskog mitropolita – prisustvuje i Dašić

U podne plivanje za Časni krst, uz blagoslov šumadijskog mitropolita – prisustvuje i Dašić

Glas Šumadije pre 18 minuta
Upozorenje za vozače: Poledica, magla i odroni pretnja širom Srbije, na ovim deonicama je najopasnije

Upozorenje za vozače: Poledica, magla i odroni pretnja širom Srbije, na ovim deonicama je najopasnije

Dnevnik pre 19 minuta
ZASTRAŠUJUĆE , OVAKO NEŠTO NE IZGOVARA NORMALNA OSOBA! JAHAĆEMO IH, ŠUTIRATI I VALJATI U KATRAN UVALJATI !!!

ZASTRAŠUJUĆE , OVAKO NEŠTO NE IZGOVARA NORMALNA OSOBA! JAHAĆEMO IH, ŠUTIRATI I VALJATI U KATRAN UVALJATI !!!

Glas Zapadne Srbije pre 18 minuta
AMSS: Oprez zbog moguće poledice, teretnjaci na granicama čekaju do pet sati

AMSS: Oprez zbog moguće poledice, teretnjaci na granicama čekaju do pet sati

Newsmax Balkans pre 19 minuta
AMSS upozorava vozače na poledicu, kamioni na izlaz na graničnom prelazu Batrovci čekaju pet sati

AMSS upozorava vozače na poledicu, kamioni na izlaz na graničnom prelazu Batrovci čekaju pet sati

N1 Info pre 28 minuta