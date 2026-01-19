Upozorenje za vozače: Poledica, magla i odroni pretnja širom Srbije, na ovim deonicama je najopasnije

Vozačima se savetuje maksimalan oprez pri vožnji, jer, zbog niske temperature u jutarnjim i večernjim satima, postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima, navodi se u saopštenju Javnog preduzeća „Putevi Srbije“.

„Savetujemo da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu“, apeluje JP „Putevi Srbije“. Na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i na njima nema snega, dok na državnim putevima II i III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom