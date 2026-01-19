EK o najavljenom štrajku prevoznika: Pratimo situaciju, pravila za boravak u Šengenu su jasna, imaju fleksibilnost

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
EK o najavljenom štrajku prevoznika: Pratimo situaciju, pravila za boravak u Šengenu su jasna, imaju fleksibilnost
Na pitanje Euronews-a koje je upućeno Evropskoj Komisiji, u vezi sa najavom protesta vozača kamiona i blokiranjem granica počev od 26. januara, zbog primene Entry-Exit sistema koje im, kako kažu, ograničavaju boravak na teritoriji Šengena i otežavaju posao, iz Evropske komisije je poručeno da prate ovo pitanje i da su u kontaktu sa partnerima sa Zapadanog Balkana. Napominju da Entry-Exit sistem ne uključuje nove zahteve sto se tiče trajanja boravka u Šengen zoni, i
