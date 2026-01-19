Forum u Davosu počeo panelom "Kakvu 2050. godinu želimo?", društvo bez sukoba

Svetski ekonomski forum u Davosu počeo je večeras uvodnim panelom ''Kakvu 2050. godinu želimo?'', a učesnicu su poručili da u budućnosti treba izgraditi društvo koje ne počiva na stalnim sukobima.

Kako su rekli, potrebno je društvo zasnovano na inkluziji, koje ume da vodi dijalog i teške razgovore. Članica mreže ''Global Shapers'' iz Kabul Haba Zainab Azizi rekla je na panelu u okviru foruma, koji se održava do 23. januara pod sloganom "Duh dijaloga'', da svet u 2050. godini vidi kao demokratski, liberalan i ''u miru sa samim sobom'', sa ljudskim pravima u središtu svih politika. Azizi je istakla da je, razgovarajući sa kolegama i prijateljima različitih