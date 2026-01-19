Noć u Beogradu: Požar u Altini, šest osoba intoksinirano - niko nije životno ugrožen

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Noć u Beogradu: Požar u Altini, šest osoba intoksinirano - niko nije životno ugrožen

Protekle noći izbio je požar u ulici Slobodana Đurića 12 u naselju Altina u kojem je šest osoba intoksinirano ugljen-monoksidom.

Kako je Tanjugu rečeno u službi Hitne pomoći na lice mesta su upućene dve medicinske ekipe koje su prevezle osobe koje su se nagutale dima na VMA i ni jedna nije životno ugrožena. Kako saznaje Tanjug požar je izbio na prvom spratu petospratne zgrade i lokalizovan je oko 21 sat. Protekle noći ekipe Hitne pomoći su intervenisale ukupno 120 puta, od toga je 15 intervencija obavljeno na javnim mestima. Bilo je nekoliko osoba koje su imale trovanje alkoholom i one su
