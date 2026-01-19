Odbor stavio van snage odluku o postupku za kandidate za članove Saveta REM-a

Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje doneo je na današnjoj sednici odluku o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor četiri člana Saveta REM-a od 29. decembra prošle godine, a predsednica Odbora Nevena Đurić rekla je da je ta odluka doneta u cilju veće transparentnosti i inkluzivnosti procesa za izbor Saveta REM-a. ''Veoma je važno da u postupku izbora kandidata za članove Saveta REM-a bude uključen što veći broj