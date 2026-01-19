NIS: Počele startne aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo

U Rafineriji nafte Pančevo započete su startne aktivnosti koje će omogućiti ponovno uspostavljanje komercijalnog rada proizvodnih postrojenja, a prva isporuka naftnih derivata iz rafinerije očekuje se 27. januara, saopštila je danas Naftna industrija Srbije (NIS) koja je vlasnik te rafinerije.

Startne aktivnosti odvijaju se prema utvrđenom rasporedu, u skladu sa internim procedurama kompanije i uz poštovanje najviših ekoloških standarda i pravila bezbednosti i zdravlja na radu.“Imajući u vidu uvezene količine sirove nafte, kao i sirovu naftu proizvedenu na domaćim naftnim poljima, planirano je da rafinerija radi tokom celog februara, dok će dalji rad biti usklađen sa odlukama o omogućavanju operativnih delatnosti kompanije“, naveo je NIS. Istaknuto je da