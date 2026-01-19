NIS: Počele startne aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo

Forbes pre 1 sat  |  Agencije
NIS: Počele startne aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo

U Rafineriji nafte Pančevo započete su startne aktivnosti koje će omogućiti ponovno uspostavljanje komercijalnog rada proizvodnih postrojenja, a prva isporuka naftnih derivata iz rafinerije očekuje se 27. januara, saopštila je danas Naftna industrija Srbije (NIS) koja je vlasnik te rafinerije.

Startne aktivnosti odvijaju se prema utvrđenom rasporedu, u skladu sa internim procedurama kompanije i uz poštovanje najviših ekoloških standarda i pravila bezbednosti i zdravlja na radu.“Imajući u vidu uvezene količine sirove nafte, kao i sirovu naftu proizvedenu na domaćim naftnim poljima, planirano je da rafinerija radi tokom celog februara, dok će dalji rad biti usklađen sa odlukama o omogućavanju operativnih delatnosti kompanije“, naveo je NIS. Istaknuto je da
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Rafinerija u Pančevu nastavlja rad

Rafinerija u Pančevu nastavlja rad

RTS pre 42 minuta
Počela isporuka sirove nafte u Srbiju nakon gotovo 100 dana od početka sankcija koje su SAD uvela NI

Počela isporuka sirove nafte u Srbiju nakon gotovo 100 dana od početka sankcija koje su SAD uvela NI

Radio sto plus pre 2 sata
Počela isporuka sirove nafte u Srbiju nakon gotovo 100 dana od početka sankcija koje su SAD uvela NIS-u

Počela isporuka sirove nafte u Srbiju nakon gotovo 100 dana od početka sankcija koje su SAD uvela NIS-u

Radio sto plus pre 2 sata
Gagić: Prvi derivati iz rafinerije 26. januara, isporuka narednog dana, pokrenuti svi pogoni

Gagić: Prvi derivati iz rafinerije 26. januara, isporuka narednog dana, pokrenuti svi pogoni

Euronews pre 2 sata
Rafinerija u Pančevu ponovo kreće sa radom – prve isporuke već 27. januara

Rafinerija u Pančevu ponovo kreće sa radom – prve isporuke već 27. januara

RTK pre 3 sata
NIS: Počela priprema za vraćanje u rad rafinerije u Pančevu

NIS: Počela priprema za vraćanje u rad rafinerije u Pančevu

Vesti online pre 3 sata
NIS najavljuje 27.januara prve isporuke derivata iz rafinerije u Pančevu

NIS najavljuje 27.januara prve isporuke derivata iz rafinerije u Pančevu

Bloomberg Adria pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Pančevonaftanaftna industrija srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Đedović: MOL i Gasprom dogovorili ugovor za NIS, Srbija će povećati udeo za 5 odsto

Đedović: MOL i Gasprom dogovorili ugovor za NIS, Srbija će povećati udeo za 5 odsto

RTV pre 22 minuta
Poreska uprava počela uručenje rešenja za 2026. godinu preduzetnicima paušalcima

Poreska uprava počela uručenje rešenja za 2026. godinu preduzetnicima paušalcima

Insajder pre 17 minuta
Domaćice ga bacaju bez razmišljanja, a u svetu su od toga napravili ozbiljan biznis

Domaćice ga bacaju bez razmišljanja, a u svetu su od toga napravili ozbiljan biznis

Kamatica pre 52 minuta
Poreska uprava: Počelo uručenje rešenja za 2026. preduzetnicima paušalcima

Poreska uprava: Počelo uručenje rešenja za 2026. preduzetnicima paušalcima

RTV pre 22 minuta
Đedović Handanović: MOL i Gaspromnjeft postigli dogovor o kupoprodaji udela u NIS-u

Đedović Handanović: MOL i Gaspromnjeft postigli dogovor o kupoprodaji udela u NIS-u

Forbes pre 22 minuta