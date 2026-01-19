PLIVAO ZA DEDU I POBEDIO! Andrija se vratio iz Amerike i prvi doplivao do Časnog krsta [VIDEO]

Glas juga pre 2 sata
PLIVAO ZA DEDU I POBEDIO! Andrija se vratio iz Amerike i prvi doplivao do Časnog krsta [VIDEO]

Na bazenu „Čair“ prvi je do Časnog krsta doplivao dvadesetčetvorogodišnji Andrija Petković, koji se u rodni grad vratio nakon završenih studija u Sjedinjenim Američkim Državama.

Time je postao pobednik jubilarnog, 20. Bogojavljenskog plivanja za Časni krst u organizaciji Opštine Medijana. „Prelepo iskustvo. Lep je osećaj posle šest godina biti ponovo na istom mestu, biti okružen porodicom i svojim najbližima. Želim da čestitam svim takmičarima – iako ja danas nosim Časni krst kući, mi smo svi pobednici. Bog se javi“, rekao je Petković. On je podsetio da je za Časni krst u Nišu plivao i 2020. godine, nakon čega je otišao u Ameriku, gde je
Otvori na glasjuga.rs

Povezane vesti »

Bogojavljensko plivanje za Časni krst u Dulenama okupilo 37 učesnika

Bogojavljensko plivanje za Časni krst u Dulenama okupilo 37 učesnika

RTK pre 1 sat
Duhovna tradicija koja spaja generacije: Uspešno održano 23. bogojavljensko plivanje u Kragujevcu

Duhovna tradicija koja spaja generacije: Uspešno održano 23. bogojavljensko plivanje u Kragujevcu

Serbian News Media pre 1 sat
Širom Srbije održano plivanje za Časni krst: Učestvovao veliki broj građana FOTO

Širom Srbije održano plivanje za Časni krst: Učestvovao veliki broj građana FOTO

B92 pre 3 sata
Plivanje za časni krst u Kladovu: Prvi do Časnog krsta stigao Viktor Đorđević

Plivanje za časni krst u Kladovu: Prvi do Časnog krsta stigao Viktor Đorđević

Večernje novosti pre 2 sata
Plivanje za časni krst u Sokobanji: Maturant Luka Ilić prvi doplivao do krsta

Plivanje za časni krst u Sokobanji: Maturant Luka Ilić prvi doplivao do krsta

Večernje novosti pre 2 sata
Plivanje za časni krst u Srpskoj

Plivanje za časni krst u Srpskoj

Večernje novosti pre 2 sata
Plivanje za časni krst u Zaječaru: Miljani Džudović viteški plašt

Plivanje za časni krst u Zaječaru: Miljani Džudović viteški plašt

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Regioni, najnovije vesti »

Srbija Ziđin Majning novi sponzor Atletskog kluba Crvena Zvezda

Srbija Ziđin Majning novi sponzor Atletskog kluba Crvena Zvezda

Ist media pre 32 minuta
Iz budžeta isplaćeno 67,3 miliona za jednokratne pomoći porodiljama, troškove u oblasti socijalne zaštite i jubilarne nagrade…

Iz budžeta isplaćeno 67,3 miliona za jednokratne pomoći porodiljama, troškove u oblasti socijalne zaštite i jubilarne nagrade

Jug press pre 13 minuta
Mozaik: Zima donosi povećan broj prehlada i virusnih infekcija kod dece

Mozaik: Zima donosi povećan broj prehlada i virusnih infekcija kod dece

RTK pre 13 minuta
Sutra isplata redovne, u sredu privremene novčane naknade

Sutra isplata redovne, u sredu privremene novčane naknade

Jugmedia pre 33 minuta
Kako napreduju radovi na rekonstrukciji otvorenih bazena u Kragujevcu

Kako napreduju radovi na rekonstrukciji otvorenih bazena u Kragujevcu

RTK pre 23 minuta