PLIVAO ZA DEDU I POBEDIO! Andrija se vratio iz Amerike i prvi doplivao do Časnog krsta [VIDEO]

Na bazenu „Čair“ prvi je do Časnog krsta doplivao dvadesetčetvorogodišnji Andrija Petković, koji se u rodni grad vratio nakon završenih studija u Sjedinjenim Američkim Državama.

Time je postao pobednik jubilarnog, 20. Bogojavljenskog plivanja za Časni krst u organizaciji Opštine Medijana. „Prelepo iskustvo. Lep je osećaj posle šest godina biti ponovo na istom mestu, biti okružen porodicom i svojim najbližima. Želim da čestitam svim takmičarima – iako ja danas nosim Časni krst kući, mi smo svi pobednici. Bog se javi“, rekao je Petković. On je podsetio da je za Časni krst u Nišu plivao i 2020. godine, nakon čega je otišao u Ameriku, gde je