Od eksplozije do preokreta na Australijan openu: Hamad Međedović preživeo dramu i zakazao duel sa Demonom!

Srpski teniser slavio u četiri seta Hamad Međedović uspešno je započeo nastup na Australijan openu, pošto je u prvom kolu savladao Argentinca Marijana Navonea rezultatom 6:2, 6:7, 6:4, 6:2 i tako izborio plasman u drugu rundu prvog grend slema u sezoni.

Tamo će ga čekati Aleks de Minor, popularni Demon, koji je savladao Mekenzija Mekdonalda. Meč je bio pravi rolerkoster – od potpune dominacije do ozbiljne krize, pa ponovo do kontrole i sigurnog finiša. Međedović je furiozno otvorio duel i bez većih problema uzeo prvi set, pokazujući snagu i agresiju koja ga izdvaja na ATP turu. U sličnom ritmu krenuo je i u drugom, ali je u trenutku kada je servirao za set – stao. Nervozu je bilo nemoguće sakriti. Greške su se