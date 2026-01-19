Srbija favorit: Kladionice na strani „orlova“ uoči meča odluke!

Status favorita treba opravdati na terenu Rukometaši Srbije večeras od 18 časova u Herningu izlaze na teren protiv Austrije u utakmici koja direktno utiče na rasplet grupe i plasman u narednu fazu Evropskog prvenstva.

Posle velikog iznenađenja i pobede nad Nemačkom, Srbija je ponovo ušla u kalkulacije za prolaz, a kladionice su jasno procenile da „orlovi“ imaju veće šanse da izađu kao pobednici. Kvota na pobedu Srbije postavljena je na 1.80, čime je selekcija u ulozi favorita, dok je pobeda Austrije procenjena kvotom 2.70. Nerešen ishod, koji bi takođe mogao da ima veliki značaj u zavisnosti od drugog meča u grupi, plaća se čak 7.60. Takav odnos kvota pokazuje da se od Srbije