Predsednik Vučić uputio saučešće španskom kralju i premijeru povodom tragedije u Kordobi

Predsednik Vučić uputio saučešće španskom kralju i premijeru povodom tragedije u Kordobi

KORDOBA – U teškoj železničkoj nesreći koja se dogodila u opštini Adamuz, u španskoj provinciji Kordoba, život je izgubilo najmanje 39 osoba.

Do fatalnog ishoda došlo je usled sudara i iskliznuća dva brza voza, a bilans povređenih nastavlja da raste. Prema poslednjim informacijama, incident se dogodio između voza kompanije „Iryo“, koji je saobraćao na liniji Malaga–Madrid, i voza „Alvia“, koji je putovao iz pravca Madrida ka Huelvi. Silina sudara dovela je do iskliznuća kompozicija iz šina. Povodom ove tragedije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas telegram saučešća najvišim zvaničnicima
