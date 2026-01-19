Uhapšena dvojica zbog droge, kod jednog pronađena veća količina novca

NIŠ – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv A.

Đ. (27) iz Pirota, jer su u stanu koji koristi pronađeno osam paketića kokaina. On je osumnjičen za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu. Policija će po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu podneti krivičnu prijavu i protiv P. J. (24) iz Niša, osumnjičenog da je počinio krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje. Pretresom