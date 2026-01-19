IVANA STEVANOVIĆ pobednica plivanja za Bogojavljenski krst u Dulenima (FOTO)

Beograđanka Ivana Stevanović pobednica je plivanja za Bogojavljenski krst, koje je održano u Dulenskom jezeru.

Bogojavljansko plivanje za Časni krst održano danas i u selu Dulene. Učestvovalo je 37 plivača. Prva do Časnog krsta koji je od obale Dulenskog jezera bio udaljen 33 metra, što simbolizuje broj godina Hristovog života, doplivala je Ivana Stevanović iz Beograda. Plivanje za Časni krst u Dulenima organizuju godinama meštani tog sela, uz blagoslov Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita šumadijskog gospodina Jovana i uz podršku Gradske turističke organizacije i