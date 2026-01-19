Izdato upozorenje na niske temperature i opasne vremenske uslove

InfoKG pre 3 sata  |  InfoKG
Izdato upozorenje na niske temperature i opasne vremenske uslove

Na osnovu upozorenja koje je Republički hidrometeorološki zavod uputio komandantima i načelnicima štabova za vanredne situacije, danas i sutra očekuju se veoma niske temperature i opasni vremenski uslovi na području Šumadije i većeg dela Srbije, zbog čega je proglašen narandžasti meteoalarm.

Prognozira se pretežno hladno vreme, sa minimalnim temperaturama ispod -10°C, a u planinskim predelima i ispod -15°C, uz pojavu poledice. Ovakve vremenske prilike mogu izazvati probleme u saobraćaju, snabdevanju energijom i ugroziti zdravlje ljudi i životinja. Sve nadležne službe i snage zaštite i spasavanja na teritoriji grada Kragujevca nalaze se u stanju pripravnosti radi pravovremenog reagovanja. Sektor za vanredne situacije uputio je apel građanima da redovno
