Izabrana nova Vlada Republike Srpske: Opozicija bojkotovala glasanje

Insajder pre 2 sata
Poslanici vladajuće većine nešto pre ponoći su na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske (RS) izabrali novu entitetsku vladu, na čijem čelu je Savo Minić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Glasanju je prisustvovao 51 poslanik, od ukupno 83 koliko ih ima u Narodnoj skupštini, a za izbor nove Vlade RS glasalo je 49 poslanika. Poslanici opozicionih stranaka nisu glasali. U novoj Vladi RS je pet novih ministara. Resor rada i boračko-invalidske zaštite vodiće predsednik Boračke organizacije RS (BORS) Radan Ostojić, umesto dosadašnjeg ministra Danijela Ergića. Umesto Siniše Karana će na mestu ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje biti
