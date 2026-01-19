RTS: Gori krov zgrade Specijalnog suda u Beogradu, zaposleni bezbedno evakuisani

Krov zgrade Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici se zapalio, javlja reporter RTS-a. Vatru gasi veliki broj vatrogasnih ekipa, a zaposleni su bezbedno evakuisani iz zgrade.

Veliki broj vatrogasnih ekipa gasi požar koji je tokom prepodneva izbio na krovu zgrade Specijalnog suda u Beogradu, javlja reporter RTS-a. Požar je izbio oko 8.30, a vatra je zahvatila deo krovne konstrukcije zgrade glavnog objekta Specijalnog suda. Pripadnici Sektora za vanredne situacije rade na lokalizaciji i gašenju požara kako bi se sprečilo širenje vatre na niže spratove. Odmah po izbijanju dima aktivirani su bezbednosni protokoli, a zaposleni koji su se