RTS: Gori krov zgrade Specijalnog suda u Beogradu, zaposleni bezbedno evakuisani

Insajder pre 20 minuta
Krov zgrade Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici se zapalio, javlja reporter RTS-a. Vatru gasi veliki broj vatrogasnih ekipa, a zaposleni su bezbedno evakuisani iz zgrade.

Veliki broj vatrogasnih ekipa gasi požar koji je tokom prepodneva izbio na krovu zgrade Specijalnog suda u Beogradu, javlja reporter RTS-a. Požar je izbio oko 8.30, a vatra je zahvatila deo krovne konstrukcije zgrade glavnog objekta Specijalnog suda. Pripadnici Sektora za vanredne situacije rade na lokalizaciji i gašenju požara kako bi se sprečilo širenje vatre na niže spratove. Odmah po izbijanju dima aktivirani su bezbednosni protokoli, a zaposleni koji su se
RTV pre 35 minuta
N1 Info pre 30 minuta
Radio 021 pre 10 minuta
Vreme pre 0 minuta
Nedeljnik pre 15 minuta
Nova pre 20 minuta
Blic pre 0 minuta
N1 Info pre 30 minuta
RTV pre 35 minuta
Insajder pre 20 minuta
Radio 021 pre 10 minuta
Nova pre 20 minuta