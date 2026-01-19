VJT naložilo policiji prikupljanje obaveštenja u vezi sa požarom u sudu

Insajder pre 5 sati
VJT naložilo policiji prikupljanje obaveštenja u vezi sa požarom u sudu

Više javno tužilaštvo u Beogradu uputilo je Upravi kriminalističke policije MUP-a zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je izbio požar na četvrtom spratu zgrade Višeg suda u Beogradu u Ustaničkoj ulici.

Policiji je naloženo da utvrdi u kojoj je prostoriiji izbio požar, da li se proširio na druge prostorije, koji organ je tu prostoriju koristio - da li Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal ili neko drugi i u koje svrhe, kao i da li je u pitanju kabinet sudije ili javnog tužioca, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Pored toga je, kako je navedeno iz tužilaštva, potrebno je
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Više javno tužilaštvo u Beogradu traži da se utvrdi da li je požar u Višem sudu krivično delo

Više javno tužilaštvo u Beogradu traži da se utvrdi da li je požar u Višem sudu krivično delo

Danas pre 3 sata
Ministar naložio tehnički pregled zgrade Specijalnog suda nakon požara

Ministar naložio tehnički pregled zgrade Specijalnog suda nakon požara

Radio 021 pre 3 sata
Više javno tužilaštvo naložilo policiji prikupljanje obaveštenja u vezi sa požarom u sudu

Više javno tužilaštvo naložilo policiji prikupljanje obaveštenja u vezi sa požarom u sudu

Euronews pre 4 sati
VJT traži da se utvrdi da li je požar u Specijalnom sudu posledica krivičnog dela

VJT traži da se utvrdi da li je požar u Specijalnom sudu posledica krivičnog dela

N1 Info pre 4 sati
VJT u Beogradu o požaru u Specijalnom sudu: Policija da utvrdi da li je događaj posledica nekog krivičnog dela

VJT u Beogradu o požaru u Specijalnom sudu: Policija da utvrdi da li je događaj posledica nekog krivičnog dela

Nova pre 4 sati
Ovo je uzrok požara u Specijalnom sudu?! Stigli prvi rezultati istrage, oglasilo se i VJT: "Policiji je naloženo da utvrdi šta…

Ovo je uzrok požara u Specijalnom sudu?! Stigli prvi rezultati istrage, oglasilo se i VJT: "Policiji je naloženo da utvrdi šta se nalazilo u tim prostorijama..."

Blic pre 5 sati
Ugašen požar na krovu Specijalnog suda u Beogradu, Vujić naložio hitan tehnički pregled zgrade

Ugašen požar na krovu Specijalnog suda u Beogradu, Vujić naložio hitan tehnički pregled zgrade

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Organizovani kriminalTužilaštvoMUPpožar

Beograd, najnovije vesti »

Požar u Kaluđerici Gori kuća kod stare okretnice: Na licu mesta su vatrogasci (foto)

Požar u Kaluđerici Gori kuća kod stare okretnice: Na licu mesta su vatrogasci (foto)

Blic pre 1 sat
Požar u Kaluđerici: Policija i vatrogasci na licu mesta

Požar u Kaluđerici: Policija i vatrogasci na licu mesta

Večernje novosti pre 1 sat
Da nijedna beba ne bude gladna: Humanitarna akcija za najmlađe ispod Brankovog mosta

Da nijedna beba ne bude gladna: Humanitarna akcija za najmlađe ispod Brankovog mosta

N1 Info pre 2 sata
Više javno tužilaštvo u Beogradu traži da se utvrdi da li je požar u Višem sudu krivično delo

Više javno tužilaštvo u Beogradu traži da se utvrdi da li je požar u Višem sudu krivično delo

Danas pre 3 sata
Ministar naložio tehnički pregled zgrade Specijalnog suda nakon požara

Ministar naložio tehnički pregled zgrade Specijalnog suda nakon požara

Radio 021 pre 3 sata