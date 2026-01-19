VJT naložilo policiji prikupljanje obaveštenja u vezi sa požarom u sudu

Više javno tužilaštvo u Beogradu uputilo je Upravi kriminalističke policije MUP-a zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je izbio požar na četvrtom spratu zgrade Višeg suda u Beogradu u Ustaničkoj ulici.

Policiji je naloženo da utvrdi u kojoj je prostoriiji izbio požar, da li se proširio na druge prostorije, koji organ je tu prostoriju koristio - da li Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal ili neko drugi i u koje svrhe, kao i da li je u pitanju kabinet sudije ili javnog tužioca, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Pored toga je, kako je navedeno iz tužilaštva, potrebno je