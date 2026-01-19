Policija poziva na opreznu vožnju zbog početka školske godine

LESKOVAC Tokom prethodne nedelje na putevima na području Policijske uprave Leskovac dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda u kojima je nije bilo poginulih lica, dok je 12 osoba zadobilo telesne povrede, saopštila je danas policija.

S obzirom da danas počinje drugo polugodište u školama i da je povećano učešće pešaka i dece, kako u ranim jutarnjim, tako i u večernjim časovima, apelujemo na vozače da smanje brzinu kretanja vozila i povećaju oprez u naselju i u zonama škola i pešačkih prelaza, kako bismo zaštitili najmlađe i najranjivije učesnike u saobraćaju. I dalje postoji rizik od nastanka magle i poledice, pa se savetuje da vozači pokažu dodatni obzir i pažnju za volanom. Izbegavajte opasnu