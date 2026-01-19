Bogojavljensko plivanje: Pobednik Mihajlo Adžić iz Kruševca

Tradicionalno, na Bogojavljenje je danas održano plivanje za Časni krst u Šumaričkom jezeru.

Među prvima je do njega doplivao Mihajlo Adžić iz Kruševca. On je na plivanju za „Krst časni“ do sada učestvovao 12 puta, ali prvi put u Kragujevcu. – Nisam imao nikakve pripreme izuzev vere u Boga. Na ovakav praznik kada se dođe, uz veru, to je sasvim dovoljno – nisu potrebne nikakve druge pripreme. Iz godine u godinu je sve lepše i lepše, poručio je Adžić. Za ovo viteško nadmetanje ove godine se prijavilo 108 plivača. Među njima je bilo 9 maloletnika, kao i 6