Besplatno lečio siromašne, lično plaćao lekove koje su podizali na recept: Čuveni Dragiša Mišović večno zadužio Srbe, na sahrani u to vreme bilo mu 15.000 ljudi
Kurir pre 2 sata | RINA
ČAČAK - Po njemu ime nose mnoge ulice, Klinički centar u Beogradu, druge zdravstvene ustanove i Osnovna škola.
On je čuveni lekar koji je zadužio srpski narod. Dr Dragiša Mišović rođen je 4. marta 1898. u selu Kulinovci kod Čačka, a preminuo je na jučerašnji dan 18. januara 1939. u Beogradu. Sa svojih 17 godina, iako premlad, sa srpskom vojskom 1916. prelazi preko Albanije, a već sledeće godine maturirao je u Srpskoj gimnaziji u Francuskoj. Postao je član Komunističke partije i zbog svojih političkih uverenja ukinuta mu je stipendija koju je dobijao od Kraljevine, međutim