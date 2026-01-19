"Ko hoće u odbor, da plati milijardu dolara u kešu!" Amerikanci postavili jasne instrukcije zvaničnicima oko 60 zemalja

Kurir
Svaka država koja u Odboru za mir, međunarodnom telu koje treba da nadgleda primirje u Gazi, želi da bude članica duže od tri godine, moraće da uplati milijardu dolara u gotovini.

To piše u nacrtu o člantvu koji je administracija SAD poslala čelnicima oko 60 zemalja, a u koji je Rojters imao uvid. Prema nacrtu, svaka država članica ima mandat od najviše tri godine od stupanja povelje na snagu, uz mogućnost produženja od strane predsedavajućeg. "Trogodišnji mandat članstva se ne primenjuje na države članice koje tokom prve godine od stupanja povelje na snagu uplate više od milijardu dolara u fond Odbora za mir", navodi se u dokumentu. Ovaj
