Pogledajte snimak drame na Batrovcima, policija zaustavila BMW. Vozač ništa nije prijavio, ali je deo ispod tablica bio sumnjiv! Provukli ruku, pa se prenerazili

Kurir pre 55 minuta
Pogledajte snimak drame na Batrovcima, policija zaustavila BMW. Vozač ništa nije prijavio, ali je deo ispod tablica bio…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B.

K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Policija je na Graničnom prelazu Batrovci, pregledom automobila marke „bmv“ kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla automatsku pušku sa dva okvira i 40 komada pripadajuće municije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

U Čačku pronađena laboratorija za uzgoj marihuane

U Čačku pronađena laboratorija za uzgoj marihuane

RTS pre 5 minuta
Krivične prijave protiv Nišlije i Piroćanca zbog droge

Krivične prijave protiv Nišlije i Piroćanca zbog droge

Medijska kutija pre 5 minuta
Na Batrovcima uhapšen vozač BMW sa dve automatske puše i 40 komada municije

Na Batrovcima uhapšen vozač BMW sa dve automatske puše i 40 komada municije

Nova pre 1 sat
Batrovci, u automobilu otkrivena automatska puška i 40 komada municije

Batrovci, u automobilu otkrivena automatska puška i 40 komada municije

RTS pre 1 sat
Pronađeno oružje i velika količina municije: Uhapšen muškarac na graničnom prelazu (foto)

Pronađeno oružje i velika količina municije: Uhapšen muškarac na graničnom prelazu (foto)

Mondo pre 15 minuta
Uhapšen na Batrovcima: U automobilu pronađena automatska puška i municija

Uhapšen na Batrovcima: U automobilu pronađena automatska puška i municija

N1 Info pre 1 sat
Na Batrovcima zaplenjena automatska puška, uhapšen vozač BMW-a

Na Batrovcima zaplenjena automatska puška, uhapšen vozač BMW-a

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BMWSremska MitrovicaTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaBatrovciOruzjehapšenje

Vojvodina, najnovije vesti »

U Čačku pronađena laboratorija za uzgoj marihuane

U Čačku pronađena laboratorija za uzgoj marihuane

RTS pre 5 minuta
Krivične prijave protiv Nišlije i Piroćanca zbog droge

Krivične prijave protiv Nišlije i Piroćanca zbog droge

Medijska kutija pre 5 minuta
Na Batrovcima uhapšen vozač BMW sa dve automatske puše i 40 komada municije

Na Batrovcima uhapšen vozač BMW sa dve automatske puše i 40 komada municije

Nova pre 1 sat
Đurđić: Ako se u slučaju nadstrešnica ponovi "pravda" iz "Ćuruvije", bruka bi mogla biti za sva vremena

Đurđić: Ako se u slučaju nadstrešnica ponovi "pravda" iz "Ćuruvije", bruka bi mogla biti za sva vremena

Moj Novi Sad pre 30 minuta
Batrovci, u automobilu otkrivena automatska puška i 40 komada municije

Batrovci, u automobilu otkrivena automatska puška i 40 komada municije

RTS pre 1 sat