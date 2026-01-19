Pokolj u regionu koji ima strateški značaj za kokain: Veliki broj mrtvih u sukobima dve grupe (video)

Najmanje 27 pripadnika levičarske gerilske grupe u Kolumbiji ubijeno je u sukobima sa suparničkom frakcijom tokom borbe za kontrolu nad područjem džungle na jugozapadu zemlje, saopštile su danas tamošnje vojne vlasti.

Sukobi, koji su najkrvaviji u poslednjih nekoliko meseci, dogodili su se u ruralnom području opštine El Retorno, u departmanu Guavijare, oko 300 kilometara jugozapadno od Bogote, rekao je vojni izvor. Region ima strateški značaj za proizvodnju i krijumčarenje kokaina. Do sukoba je došlo između frakcije Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC) koju predvodi Nestor Gregorio Vera, poznat pod ratnim imenom Ivan Mordisko, i druge frakcije koju vodi Aleksander