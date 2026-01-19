Stigli preliminarni rezultati istrage požara u Specijalnom sudu: Instalacije na krovu izazvale požar u kancelarijama tužilaštva?

Prvi preliminarni rezultati istrage pokazali su da su požar u zgradi Višeg suda u Beogradu izazvale neispravne instalacije na krovu zgrade u Ustaničkoj ulici, saznaje nezvanično Kurir.

Podsetimo, požar u prostorijama koje koristi Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, koje se nalaze u zgradi takozvanog Specijalnog suda, prijavljen je oko 8.20 sati. Brzom intervencijom vatrogasaca, vatra je brzo ugašena, a istragu oko utvrđivanja uzroka požara preuzelo je Više javno tužilaštvo u Beogradu. - Uviđaj na licu mesta obavio je dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje i vodi istragu - potvrdio je izvor Kurira. Prema nezvaničnim