Tramp preti carinama kako bi preuzeo Grenland, da li će Evropa reagovati?

Tenzije između SAD i pojedinih članica NATO-a porasle su nakon što je Donald Tramp zapretio carinama državama koje su prošle nedelje poslale vojnike na Grenland. Neki lideri EU pozivaju na suspenziju trgovinskog sporazuma EU–SAD i druge oblike osvete ukoliko SAD sprovede carine. Međutim, nakon iscrpljivanja sopstvenih zaliha oružja usled finansiranja rata u Ukrajini i rastuće energetske zavisnosti od SAD, ostaje neizvesno da li će razgovori unutar EU dovesti do konkretnih poteza.

Trampove pretnje carinama usledile su nakon što su Nemačka, Švedska, Francuska i Norveška rasporedile vojnike na Grenland radi izvođenja vojnih vežbi i odvraćanja SAD. Ubrzo nakon što je Tramp izneo pretnje, Nemačka je tiho povukla svoju misiju na Grenlandu nakon svega 44 sata. U pismu upućenom norveškom premijeru Jonasu Garu Støreu, Tramp je napisao da je njegova namera da vojno preuzme Grenland povezana sa činjenicom da nije dobio Nobelovu nagradu za mir. „Dragi