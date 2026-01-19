Tramp preti carinama kako bi preuzeo Grenland, da li će Evropa reagovati?

Mašina pre 2 sata  |  Mašina
Tenzije između SAD i pojedinih članica NATO-a porasle su nakon što je Donald Tramp zapretio carinama državama koje su prošle nedelje poslale vojnike na Grenland. Neki lideri EU pozivaju na suspenziju trgovinskog sporazuma EU–SAD i druge oblike osvete ukoliko SAD sprovede carine. Međutim, nakon iscrpljivanja sopstvenih zaliha oružja usled finansiranja rata u Ukrajini i rastuće energetske zavisnosti od SAD, ostaje neizvesno da li će razgovori unutar EU dovesti do konkretnih poteza.

Trampove pretnje carinama usledile su nakon što su Nemačka, Švedska, Francuska i Norveška rasporedile vojnike na Grenland radi izvođenja vojnih vežbi i odvraćanja SAD. Ubrzo nakon što je Tramp izneo pretnje, Nemačka je tiho povukla svoju misiju na Grenlandu nakon svega 44 sata. U pismu upućenom norveškom premijeru Jonasu Garu Støreu, Tramp je napisao da je njegova namera da vojno preuzme Grenland povezana sa činjenicom da nije dobio Nobelovu nagradu za mir. „Dragi
Ključne reči

NATOTrgovinski sporazumUkrajinaEUNemačkaŠvedskaNobelova nagradaNobelova nagrada za mirGrenlandNorveškaDonald TrampFrancuskasad

