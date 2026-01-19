Blokada upozorenja na Filozofskom fakultetu završena nakon sastanka sa dekanom (FOTO i VIDEO)

Moj Novi Sad pre 23 minuta
Blokada upozorenja na Filozofskom fakultetu završena nakon sastanka sa dekanom (FOTO i VIDEO)

Deo profesora i studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu okupio se jutros ispred Dekanata ove visokoškolske ustanove.

Posle nekog vremena, oni su ga i fizički blokirali. Oko 12.30, dekan Milivoje Alanović je došao i nakon toga je počeo sastanak sa profesorima i studentima. Nakon održanog sastanka, asistentkinja na Filozofskom fakultetu Sanja Kljajić je za N1 izjavila da on protekao u atmosferi dijaloga. Profesori su tražili da Fakultet javno stane uz Jelenu Kleut, kao i da se objavi kako su predstavnici Fakulteta glasali na sednici proširenog Senata kada nije uvažen prigovor ove
