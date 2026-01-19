Od Grenlanda, preko Trampovog poziva Putinu da uđe u Odbor za mir u Gazi, do preraspodele moći među svetskim silama

Mondo pre 4 sati  |  Promo
Od Grenlanda, preko Trampovog poziva Putinu da uđe u Odbor za mir u Gazi, do preraspodele moći među svetskim silama
Počinje 56. Svetski ekonomski forum u Davosu, jedan od najuticajnijih skupova političkih i ekonomskih lidera, koji se ove godine održava pod sloganom “Duh dijaloga”. Na ovom forumu gde se okupljaju predsednici država, premijeri, veliki investitori i lideri globalnih kompanija, tradicionalne teme kao što su globalni ekonomski rast, klimatske promene i tehnološki razvoj biće pomerene u drugi plan zbog intenzivnih geopolitičkih tenzija između Sjedinjenih Američkih
