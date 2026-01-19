Pronađeni kokain, marihuana i velika količina novca: Dva mladića uhapšena u Nišu, jedan fizički napao policiju

Mondo pre 22 minuta  |  Mihajlo Sfera
Pronađeni kokain, marihuana i velika količina novca: Dva mladića uhapšena u Nišu, jedan fizički napao policiju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv A.

Đ. (28) iz Pirota zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Takođe, policija će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneti krivičnu prijavu i protiv P. J. (25) iz Niša, osumnjičenog da je počinio krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje. "Pretresom stana koji A. Đ koristi pronađeno je osam paketića praha za koji se
