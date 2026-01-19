Skandal čuvenog tenisera u uživo prenosu: "Sada je potrebno da se Novak povredi, da pokida mišić"

Mondo pre 32 minuta  |  Nikola Lalović
Skandal čuvenog tenisera u uživo prenosu: "Sada je potrebno da se Novak povredi, da pokida mišić"

Novak Đoković je rutinski u tri seta 6:3, 6:2, 6:2 za dva sata završio posao i prošao Pedra Martineza u prvom kolu Australijan opena, a od početka je svima bilo jasno da nema nikakve šanse Španac.

Ipak, jedan od komentatora nije to baš izrazio na najbolji način. "Mislim da je najveća Pedrova šansa ako Novak Đoković pokida primicač u jednom od ovih proklizavanja. Možda je baš to ono što mu je potrebno", rekao je komentator na engleskom jeziku. Poslušajte njegov komentar: Navijači su prepoznali da se zapravo radi o nekadašnjem teniseru Voliju Masuru, koji je odavno završio karijeru i odavno je komentator i stručni konsultant. Stalno se raspituju teniseri i
