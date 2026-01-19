Danas počinje drugo polugodište, posle raspusta đaci ponovo u klupama

U najvećem broju osnovnih i srednjih škola širom Srbije danas počinje drugo poluodište.

Đaci škola u Vojvodini vratili su se u klupe sedam dana ranije, 12. januara. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković potvrdio je da će prvi školski dan u drugom polugodištu početi regularno u svim školama na teritoriji Srbije iako je bilo reči da će u nekim školama biti produžen zimski raspust ili da će se nastava održavati onlajn zbog vremenskih nepogoda. "Po svim informacijama kojima mi raspolažemo, a mi smo formirali krizni štab u okviru Ministarstva prosvete koji