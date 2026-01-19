VJT traži da se utvrdi da li je požar u Specijalnom sudu posledica krivičnog dela

N1 Info pre 13 minuta  |  FoNet
VJT traži da se utvrdi da li je požar u Specijalnom sudu posledica krivičnog dela

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu uputilo je Upravi kriminalističke policije zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je danas izbio požar na 4. spratu zgrade Višeg suda u Beogradu u Ustaničkoj ulici.

Policiji je naloženo da utvrdi u kojoj je prostoriji izbio požar, da li se proširio na druge prostorije, koji organ je tu prostoriju koristio – da li Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal ili neko drugi i u koje svrhe – da li je u pitanju kabinet sudije ili javnog tužioca, navodi se u saopštenju VJT. Zatraženo je da se identifikuje koje osobe su koristile tu prostoriju, uzmu njihove izjave u
