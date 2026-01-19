Železnička nesreća u Španiji kod Adamuza: najmanje 39 poginulih, preko 120 povređenih i detalji o brzini vozova

Naslovi.ai pre 8 minuta
Železnička nesreća u Španiji kod Adamuza: najmanje 39 poginulih, preko 120 povređenih i detalji o brzini vozova

Sudari dva brza voza u pokrajini Kordoba izazvali su najtežu železničku nesreću u Španiji u poslednjoj deceniji, uz angažman spasilačkih službi i vojske.

U sudaru dva voza u Adamuzu, Kordoba, poginulo je najmanje 39 ljudi, a povređeno je preko 120, od kojih je 24 teško povređeno, uključujući četvoro dece. Nesreća se dogodila kada je voz kompanije Iryo sa oko 300 putnika iskočio iz šina i prešao na susedni kolosek, sudarivši se sa vozom koji je dolazio iz suprotnog pravca. Beta N1 Info BBC News

Spasilačke ekipe, uz pomoć vojske, nastavljaju evakuaciju i potragu na mestu nesreće. Zbog nesreće, železnički saobraćaj između Madrida i južnih andaluzijskih gradova je obustavljen, a poremećaji u saobraćaju traju širom zemlje. Euronews Telegraf Politika RTS

Španski ministar saobraćaja Oskar Puente opisao je nesreću kao "izuzetno čudnu" i teško objašnjivu, navodeći da je pruga nedavno renovirana. Premijer Pedro Sančez otkazao je učešće na forumu u Davosu i otputovao u Kordobu, dok će kralj Felipe VI i kraljica Leticija takođe posetiti mesto nesreće. Telegraf B92 Blic

Brojni svedoci opisali su dramatične scene sa lica mesta, uključujući putnike koji su koristili čekiće da razbiju prozore i pružali prvu pomoć unesrećenima. Jedan od poginulih je mašinovođa jednog od vozova. B92 Blic Radio 021

Evropski zvaničnici, uključujući šeficu diplomatije EU Kaju Kalas i predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, izrazili su saučešće porodicama žrtava i narodu Španije, ističući solidarnost i želju za brzim oporavkom povređenih. Serbian News Media

Prema izvorima iz španskog Ministarstva saobraćaja, oba voza su u trenutku sudara vozila brzinom od oko 200 km/h, što dodatno osvetljava okolnosti nesreće. Voz koji je prvi iskliznuo sa šina vozio je 204 km/h, dok je drugi voz jurio oko 209 km/h. Uzrok nesreće još nije poznat, a čudno je da se iskliznuće dogodilo na deonici pruge koja je obnovljena prošlog maja. B92 Vreme

