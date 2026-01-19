Železnička nesreća u Španiji kod Adamuza: najmanje 39 poginulih, preko 150 povređenih i problemi sa infrastrukturom

Naslovi.ai pre 6 minuta
Železnička nesreća u Španiji kod Adamuza: najmanje 39 poginulih, preko 150 povređenih i problemi sa infrastrukturom

Sudari dva brza voza u pokrajini Kordoba izazvali su najtežu železničku nesreću u Španiji u poslednjoj deceniji, uz angažman spasilačkih službi i vojske.

U sudaru dva voza u Adamuzu, Kordoba, poginulo je najmanje 39 ljudi, a povređeno je preko 150, od kojih je 24 teško povređeno, uključujući četvoro dece. Nesreća se dogodila kada je voz kompanije Iryo sa oko 300 putnika iskočio iz šina i prešao na susedni kolosek, sudarivši se sa vozom koji je dolazio iz suprotnog pravca. Beta N1 Info BBC News Večernje novosti

Spasilačke ekipe, uz pomoć vojske, nastavljaju evakuaciju i potragu na mestu nesreće. Zbog nesreće, železnički saobraćaj između Madrida i južnih andaluzijskih gradova je obustavljen, a poremećaji u saobraćaju traju širom zemlje. Euronews Telegraf Politika RTS

Španski ministar saobraćaja Oskar Puente opisao je nesreću kao "izuzetno čudnu" i teško objašnjivu, navodeći da je pruga nedavno renovirana. Premijer Pedro Sančez otkazao je učešće na forumu u Davosu i otputovao u Kordobu, dok će kralj Felipe VI i kraljica Leticija takođe posetiti mesto nesreće. Telegraf B92 Blic

Brojni svedoci opisali su dramatične scene sa lica mesta, uključujući putnike koji su koristili čekiće da razbiju prozore i pružali prvu pomoć unesrećenima. Jedan od poginulih je mašinovođa jednog od vozova. B92 Blic Radio 021

Evropski zvaničnici, uključujući šeficu diplomatije EU Kaju Kalas i predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, izrazili su saučešće porodicama žrtava i narodu Španije, ističući solidarnost i želju za brzim oporavkom povređenih. Serbian News Media

Prema izvorima iz španskog Ministarstva saobraćaja, oba voza su u trenutku sudara vozila brzinom od oko 200 km/h, što dodatno osvetljava okolnosti nesreće. Voz koji je prvi iskliznuo sa šina vozio je 204 km/h, dok je drugi voz jurio oko 209 km/h. Uzrok nesreće još nije poznat, a čudno je da se iskliznuće dogodilo na deonici pruge koja je obnovljena prošlog maja. Nesreća je možda uzrokovana pucanjem spoja na pruzi. B92

Španski sindikat mašinovođa upozoravao je više puta železničkog operatera ADIF na velika habanja brzih železničkih pruga, uključujući i onu u Adamuzu u Kordobi. U pismu sindikata navodi se da postoje rupe, neravnine i neizbalansiranost u nadzemnim delovima pruge, što može ugroziti bezbednost saobraćaja. Blic

Nesreća se dogodila u blizini mesta Adamuz, gradića sa oko 5.000 stanovnika u provinciji Kordoba, oko 19.45 časova po lokalnom vremenu. Nova

Povezane vesti »

Šta je izazvalo sudar vozova u Španiji? Pruga obnovljena u maju, istraga o „izuzetno čudnoj“ nesreći sa 39 žrtava

Šta je izazvalo sudar vozova u Španiji? Pruga obnovljena u maju, istraga o „izuzetno čudnoj“ nesreći sa 39 žrtava

Nova pre 11 minuta
"Ova nesreća je jako čudna" Mašinovođe svaki dan upozoravale na prugu, nov voz iskliznuo iz šina na ravnoj deonici: Misterija…

"Ova nesreća je jako čudna" Mašinovođe svaki dan upozoravale na prugu, nov voz iskliznuo iz šina na ravnoj deonici: Misterija katastrofe u Španiji se produbljuje (foto)

Blic pre 16 minuta
Mladi Balkanac bio u vozu koji se sudario u Španiji: U trenutku katastrofe razgovarao sa porodicom

Mladi Balkanac bio u vozu koji se sudario u Španiji: U trenutku katastrofe razgovarao sa porodicom

Telegraf pre 5 minuta
Blizu 40 poginulih u sudaru brzih vozova u Španiji

Blizu 40 poginulih u sudaru brzih vozova u Španiji

BBC News pre 1 sat
Vozovi jurili više od 200 na sat? Ovo je mogući uzrok stravične železničke nesreće u Španiji

Vozovi jurili više od 200 na sat? Ovo je mogući uzrok stravične železničke nesreće u Španiji

Mondo pre 55 minuta
Na renoviranoj pruzi od 700 miliona evra u Španiji stradalo najmanje 39 osoba

Na renoviranoj pruzi od 700 miliona evra u Španiji stradalo najmanje 39 osoba

B92 pre 1 sat
Šok detalji: Vozovi u trenutku sudara jurili više od 200 na sat; Ovo je mogući uzrok nesreće? FOTO/VIDEO

Šok detalji: Vozovi u trenutku sudara jurili više od 200 na sat; Ovo je mogući uzrok nesreće? FOTO/VIDEO

B92 pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Španija

Svet, najnovije vesti »

Železnička nesreća u Španiji kod Adamuza: najmanje 39 poginulih, preko 150 povređenih i problemi sa infrastrukturom

Železnička nesreća u Španiji kod Adamuza: najmanje 39 poginulih, preko 150 povređenih i problemi sa infrastrukturom

Naslovi.ai pre 6 minuta
Četvrtina mladih u EU radi tokom školovanja, najviše u Holandiji i Danskoj

Četvrtina mladih u EU radi tokom školovanja, najviše u Holandiji i Danskoj

Insajder pre 10 minuta
Pucnjava u selu na severu Češke – dvoje poginulih, šestoro ranjenih

Pucnjava u selu na severu Češke – dvoje poginulih, šestoro ranjenih

RTS pre 26 minuta
Šta je izazvalo sudar vozova u Španiji? Pruga obnovljena u maju, istraga o „izuzetno čudnoj“ nesreći sa 39 žrtava

Šta je izazvalo sudar vozova u Španiji? Pruga obnovljena u maju, istraga o „izuzetno čudnoj“ nesreći sa 39 žrtava

Nova pre 11 minuta
„Pravoslavni vođa Rusije“: Patrijarh Kiril o Vladimiru Putinu

„Pravoslavni vođa Rusije“: Patrijarh Kiril o Vladimiru Putinu

Sputnik pre 20 minuta