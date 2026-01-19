Dačić: Ukinuta vanredna situacija u u više opština u Srbiji

Dačić: Ukinuta vanredna situacija u u više opština u Srbiji

Vanredna situacija uvedena zbog obilnih snežnih padavina ukinuta je u više opština u Srbiji, a stanje na terenu je stabilizovano na celoj teritoriji zemlje, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je na osnovu odluka opštinskih štabova za vanredne situacije u Majdanpeku, Malom Zvorniku, Lučanima i Ivanjici, ukinuta vanredna situacija na teritorijama ovih opština, proglašena usled obilnih snežnih padavina i nepovoljnih vremenskih uslova, čime je stabilizovano stanje na terenu na teritoriji cele Republike Srbije. "Na osnovu odluka opštinskih štabova za vanredne situacije u Majdanpeku,
