Ledeni dan u Srbiji: Sunčano i vetrovito, najviša temperatura do tri stepena

Iznad većeg dela Srbije biće ledeni dan, ujutro sa umerenim, lokalno i jakim mrazem, a tokom dana biće pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na istoku i ponegde na jugozapadu očekuje se magla ili niska oblačnost, koja će se, posebno u Timočkoj Krajini, zadržati duže tokom dana. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura kretaće se od -11 do -6, a najviša od -3 do 3 stepena. U Beogradu se ujutro očekuje umeren mraz, a tokom dana sunčano, vetrovito i hladno vreme. Vetar će